Hastalık nedeniyle erken emekli olunur mu? Erken emeklilik koşulları ve şartları…

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sağlık durumu hastalıktan dolayı değişen sigortalı vatandaşlar için verdiği malul aylığı vardır. Malulen emekli olmaya neden olan durumlar ise değişiklik göstermekte ve bazı şartlara bakılmaktadır. Peki hastalık nedeniyle erken emekli yani malulen emekli nasıl olunur? Erken emeklilik koşulları ve şartlarını haberimizde sizler için derledik. Sizler de bu şartları taşıyorsanız başvuru yapabilirsiniz.
MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
- İster 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında olsun, malulen emekliye ayrılacak kişinin sigortalı olarak çalışmaya başlamasından itibaren 10 yıl geçmesi zorunludur. 10 yıllık çalışma dönemi boyunca çalışan kişinin en az 1800 gün prim ödemesi ve hizmet süresi mevcut olmalıdır.
- Çalışan kişinin, Sağlık Kurulunca en az %60 ve üstü oranında güç kaybına uğradığı resmi raporlarla tespit edilmiş olmalıdır. Dikkat edilecek bir diğer nokta bu durumun işe başlama tarihinden sonra gerçekleşmiş olmasıdır.
- 4A (SSK) kapsamında çalışan kişinin işten ayrılması gerekir.
- 4B (BAĞ-KUR) kapsamında çalışan kişi, ticari faaliyetlerine son vermiş olmalıdır. Bununla birlikte 4B (BAĞ-KUR) kapsamında çalışan kişinin hiç bir prim borcu da bulunmamalıdır.
- 4C (EMEKLİ SANDIĞI)'na bağlı olarak çalışanların ise görevlerinden ayrılmaları gerekir.
Tüm yukarıda belirtilen şartları sağlayan kişiler, malulen emeklilik şartlarını yerine getirerek malulen emekli olabilir ve malulen emekliliğin sunduğu tüm haklardan istifade edebilirler.
2020 YILINDA ERKEN EMEKLİ OLMAK İÇİN GEÇERLİ HASTALIKLAR NELERDİR?
Erken emekli olmak isteyenlerin yasa kapsamında ve sağlık raporuyla kanıtlanan hastalıklardan en az bir tanesine sahip olması gerekir. Erken emeklilik için geçerli olan hastalıklar belirlenmiştir:
Kanser (Baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri)
Epilepsi
Demans
Beyin tümörleri
Parkinson sendromu
Serebral palsi
Multiple Skleroz (MS)
Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)
Şizofreni
Bipolar bozukluk
Görme azlığı
Retina kanamalarıYardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı
Anemi
Kol, bacak gibi organ kaybı
Behçet hastalığı
Gastrointestinal kanamalar
Karaciğer sirozu
Karaciğer nakli
Kalp yetmezliği
Kalp kapak hastalıkları
Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları
Solunum sistemi hastalıkları
Kalp nakli
Böbrek nakli
Akciğer nakli
Tüberküloz
AIDS