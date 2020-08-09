Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre Covid-19 tedbirleri kapsamında, güvenli turizm sertifikalı konaklama tesislerinde, yabancı turistler talep etmeleri halinde 30 euro ücret karşılığında koronavirüs testi yaptırabilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzalı genelgeye göre, söz konusu otellerde numune almak için sağlık personeli bulundurulacak, bu oteller bir sağlık kuruluşuyla anlaşmalı olarak hizmet verecek. Numune alınan misafirler için izleme kayıtları tutulacak.

Sağlık Bakanlığı ve 81 ilin kültür ve turizm müdürlükleriyle otelcilere gönderilen genelgede, daha önce yayımlanan ve konaklama tesislerinde alınacak "koronavirüs" önlemlerini içeren genelgelere bazı eklemeler yapıldı. Buna göre, güvenli turizm sertifikası alınmasının zorunlu olduğu 50 oda ve üzeri konaklama tesislerinde, ikâmet adresi yurtdışında olan misafirlerin, "talebe bağlı olarak" 30 euro ücret karşılığında Covid-19 testi yaptırabilmesi mümkün olacak.

KAYIT TUTULACAK

Numune almak için sağlık personeli bulundurulacak otellerde, yetkin bir sağlık kuruluşu ile anlaşmalı olarak hizmet verilecek. Numune alınan misafirler için izleme kayıtları tutulacak. Sağlık personeli sayısı haftanın her günü hizmet verecek şekilde ve tesis kapasitesine uygun olarak belirlenecek. Tesiste numune alma işlemlerinin koordinasyonundan sorumlu, ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde olacak bir "irtibat kişisi" belirlenecek. Tesiste pozitif vaka çıkması halinde ilgili il sağlık müdürlükleri ile il kültür ve turizm müdürlüklerine bildirimde bulunacak irtibat kişileri, misafirin sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi ve izolasyonu sürecini de yönetecek. İl kültür ve turizm müdürlükleri tarafından numune alımı yapan konaklama tesislerinin listeleri hazırlanacak ve izlenerek güncellenmeleri sağlanacak.

İBRAHİM KALIN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, mayıs ayında yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Yurt dışından gelecek turistlerle ilgili ülkede yakaladığımız bu pozitif ivmeyi gölgeleyecek herhangi bir gelişmeye müsaade etmemiz söz konusu değil. Turistler kendi ülkelerinde uçağa binmeden önce de buraya geldikleri zaman da test edilecekler. Turizm bölgelerinde, otel gibi yerlerde de test merkezleri olacak. Kliniklerimiz, sağlık altyapımız olacak buralarda. Yurt dışından gelecek turistlerin de alacağımız tedbirlerle Türkiye'de herhangi bir sağlık riski oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz."

TEST MERKEZİNDE 110 TL'YE TARAMA

İkâmet adresi yurtdışında olan misafirler, talepleri halinde Covid-19 testini yine ücret karşılığında test merkezleri ve havalimanlarında da yaptırabilecek. Konaklama tesisine girişte ve odalarda, biri Türkçe en az iki yabancı dilde, koronavirüs testi yapacak sağlık personelinin çalışma saatleri, testin içeriği, süresi ve test sonucu ile ilgili yazılı bilgilendirme yapılacak. Ülkelerine dönüşte Kovid-19 testi zorunluluğu bulunan misafirlere de gecikmelere veya yaşanabilecek yoğunluğa maruz kalmamak için yolculuklarından 48 saat önce test yaptırmaları gerektiği hatırlatılacak. Aynı bilgilendirme yazısında, test yaptırılabilecek yerlerin isim ve adres bilgileri ile test ücretinin havalimanlarında 30 euro, test merkezlerinde ise 110 TL olduğu belirtilecek.