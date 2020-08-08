Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Profil Temelli Danışmanlık Sistemi kapsamında, 1 milyon 867 bin genç ile bireysel görüşme yaparak işgücü piyasasına katılmalarına destek verdiklerini söyledi. 2018'de İŞKUR aracılığıyla 'Profil Temelli Danışmanlık' modelini başlattıklarını hatırlatan Selçuk, "Ekibimizi iş arayan, işveren, meslek danışmanlığı, engelli iş koçluğu ve iş kulübü liderliği şeklinde branşlara ayırdık. Her branş kendi hedef kitlesine özgü hizmet veriyor" ifadesini kullandı.