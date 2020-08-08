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    • Ekonomi
    • 08.08.2020 Gazete
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    Sistemi kapsamında 1.8 milyon gence istihdam desteği!

    Aile, Çalışma ve , Sistemi kapsamında, 1 milyon 867 bin genç ile bireysel görüşme yaparak işgücü piyasasına katılmalarına destek verdiklerini söyledi.

    1.8 milyon gence istihdam desteği
    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Profil Temelli Danışmanlık Sistemi kapsamında, 1 milyon 867 bin genç ile bireysel görüşme yaparak işgücü piyasasına katılmalarına destek verdiklerini söyledi. 2018'de aracılığıyla 'Profil Temelli Danışmanlık' modelini başlattıklarını hatırlatan Selçuk, "Ekibimizi iş arayan, işveren, meslek danışmanlığı, engelli iş koçluğu ve iş kulübü liderliği şeklinde branşlara ayırdık. Her branş kendi hedef kitlesine özgü hizmet veriyor" ifadesini kullandı.
    Haberler Ekonomi Profil Temelli Danışmanlık Sistemi kapsamında 1.8 milyon gence istihdam desteği!
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