ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği beklentileri ile Asya piyasalarında 2.075 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı, şu dakikalarda 2.059 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde, yükseliş eğilimindeki faizler ve döviz kurlarının etkisiyle dünya borsalarından negatif ayrışan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 5,26 değer kaybıyla 1.034,40 puandan tamamladı. Dün yüzde 2,7 artışla 7,2411'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,2780 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklamaların, Kovid-19 salgını sonrası normalleşme adımlarının başladığına işaret ettiğini belirterek, buna paralel fonlama maliyetlerinin de arttığını söyledi.