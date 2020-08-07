24 saatte 5 milyar dolarlık yükseliş





ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta yaptığı açıklamada da üzerinde durduğu gibi, Fed'in "yüzde 2.0" enflasyon hedefini tutturabilmek için düşük faiz oranlarında kalmayı sürdürmesi bekleniyor. ABD'de Haziran 2020'de yıllık enflasyon yüzde 0.6 düzeyindeydi.

Analistlere göre, ABD faizlerinin mevcut düzeylerinde kalması, güvenli liman varlıklarında rekor düzeylerin görülmeye devam edecek ve özellikle de altın ve gümüşün yanında, kripto para birimlerine de yönelim olabilecek.



Yatırım yönetim şirketi VanEck stratejisti Gabor Gurbacs, mevcut faiz oranlarının dolar yatırımcıları için uygun görünmediğine işaret ederek, "Yasal parayla elinizde iki seçenek var: Enflasyona uğramadan önce harcamak veya spekülatif piyasalara aktarmak" dedi. Brave New Coin analisti Josh Olszewicz de, son gelişmelerin Bitcoin ve diğer kripto para birimleri için "oldukça olumlu" olduğunu söyledi.