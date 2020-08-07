İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

Son olarak yayınlanan ilanlar arasında İstanbul'un hemen yanı başındaki Sakarya'da 237 bin liraya icradan satışa çıkarılan ev büyük ilgi çekti. 82 metrekare büyüklüğündeki evin satış tarihi olarak da 30 Eylül belirlendi.

SAKARYA'DA 82 METREKARE EV 237 BİN TL'YE İCRADAN SATILIK

Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...



İSTANBUL BEŞİKTAŞ'TA BAHÇELİ KARGİR EV 15 MİLYON TL'YE İCRADAN SATIŞTA

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İZMİR FOÇA'DA 47 METREKARE DAİRE 221 BİN LİRA