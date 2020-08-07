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    • 07.08.2020 09:49
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    Son dakika ! , araba, arsa, dükkan ilanları! İstanbul, Ankara, İzmir güncel icradan satılık ilanlar

    ... icra ilanlarını düzenli bir şekilde yayınlıyor. Piyasa fiyatının altına, daha ucuza mülk sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş icradan satılık ilanları yakından takip ediyor. İcradan satılık ev, arsa, araba, dükkan, tarla gibi mülkler yatırımcılara kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Son olarak yayınlanan ilanlar arasında İstanbul'un hemen yanı başındaki Sakarya'da 237 bin liraya icradan satışa çıkarılan ev büyük ilgi çekti. 82 metrekare büyüklüğündeki evin satış tarihi olarak da 30 Eylül belirlendi. İşte Basın İlan Kurumu'nun yayınladığı ve ilginizi çekebilecek bazı icradan satış ilanları...

    İstanbul'un yanı başında kaçırılmayacak daire fırsatı

    İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

    Son olarak yayınlanan ilanlar arasında İstanbul'un hemen yanı başındaki Sakarya'da 237 bin liraya icradan satışa çıkarılan ev büyük ilgi çekti. 82 metrekare büyüklüğündeki evin satış tarihi olarak da 30 Eylül belirlendi.

    SAKARYA'DA 82 METREKARE EV 237 BİN TL'YE İCRADAN SATILIK

    Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

    İSTANBUL BEŞİKTAŞ'TA BAHÇELİ KARGİR EV 15 MİLYON TL'YE İCRADAN SATIŞTA

    İSTANBUL BAHÇELİEVLER'DE 58 METREKARE BÜRO İCRADAN SATILIK

    MANİSA'DA 3+1 115 METREKARE EV İCRADAN 210 BİN TL'YE SATILIK

    İZMİR FOÇA'DA 47 METREKARE DAİRE 221 BİN LİRA

    ANKARA PURSAKLAR'DA 3+1 DAİRE 280 BİN LİRAYA İCRADAN SATILIK

    Haberler Ekonomi Son dakika güncel icra ilanları! İcradan ucuza ev, araba, arsa, dükkan ilanları! İstanbul, Ankara, İzmir güncel icradan satılık ilanlar
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