Öte yandan, ABD hane halkı borcu bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 34 milyar dolarlık azalış kaydederken 2014'ten bu yana ilk kez düşüş gösterdi. Söz konusu borç, yıllık bazda ise 406 milyar dolar arttı.