Sahibinden 100 bin TL altı ikinci el otomobiller listesi! Honda, Fiat, Renault, Hyundai otomobil fiyatları ne kadar? Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, 2-3 ay sonra taşların daha da yerine oturmasını beklediğini ve araç bulunurluğunun yükselmesiyle birlikte ikinci el fiyatlarının da dengeleneceğini söyledi. Taşıt kredisi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte ikinci el araç almak isteyenler sahibinden 100 bin TL ikinci el otomobilleri araştırıyor.

İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşer?

Araba satışı yapan bayilerin, üretim olmadığı için alıcının sıfır araç talebini karşılayamaması ikinci el araçlarının fiyatlarını artırmasına neden oldu. Sıfır otomobil stoğunun olmadığını bilen vatandaş haliyle ikinci el otomobile yönelince, yeni fiyatlar karşısında şoke oldu. Fırsatçılıkta sınır tanımayan ikinci el araba satıcıları, "sıfır ikinci el arabalar" ilanı vererek satışlar yapmaya başladı.