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    • Ekonomi
    • 07.08.2020 Gazete
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    Merkez ve devrede! Her aracı kullanırız

    ile u (), piyasalarda son günlerde yaşanan oynaklığa karşı harekete geçti. Merkez Bankası, likiditenin azaltılacağı mesajını verirken; BDDK da yurt dışında yerleşik bankalara, kurumdan onay almaları koşuluyla, kapsamında yapacakları TL işlemlerde esneklik sağladı.

    Merkez ve BDDK devrede

    Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), piyasalarda son günlerde yaşanan oynaklığa karşı harekete geçti. , likiditenin azaltılacağı mesajını verirken; da yurt dışında yerleşik bankalara, kurumdan onay almaları koşuluyla, kapsamında yapacakları TL işlemlerde esneklik sağladı. Merkez Bankası "Piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır" denildi. BDDK da daha önce kısıtladığı TL işlemlerde esneklik sağladığını duyurdu.

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