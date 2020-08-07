Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), piyasalarda son günlerde yaşanan oynaklığa karşı harekete geçti. Merkez Bankası, likiditenin azaltılacağı mesajını verirken; BDDK da yurt dışında yerleşik bankalara, kurumdan onay almaları koşuluyla, Türkiye kapsamında yapacakları TL işlemlerde esneklik sağladı. Merkez Bankası "Piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır" denildi. BDDK da daha önce kısıtladığı TL işlemlerde esneklik sağladığını duyurdu.