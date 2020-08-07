Merkez Bankası istatistikleri açıkladı! 36,5 milyar lira arttı

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,88 azalışla 1 trilyon 554 milyar 90 milyon 985 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 3,57 artarak 1 trilyon 624 milyar 316 milyon 179 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 4 milyar 829 milyon dolar artarak 242 milyar 440 milyon dolara yükseldi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 190 milyar 22 milyon dolar olurken, bunun 115 milyar 867 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 74 milyar 155 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.