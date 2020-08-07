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    • Ekonomi
    • 07.08.2020 15:16
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    • 07.08.2020 15:22
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    Bakan Varank'tan flaş açıklama: Dalgalanmalar Türkiye sinin gerçeğini yansıtmıyor

    Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı , makro göstergelerde yaşanan dalgalanmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Varank, "Makro göstergelerdeki dalgalanmalar Türkiye sinin gerçeğini yansıtmıyor. Türkiye ekonomisinin yönü üretim, istihdam, inovasyondur" dedi.

    Bakan Varank'tan flaş açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı , makro göstergelerdeki dalgalanmaların Türkiye sinin gerçeğini yansıtmadığını belirterek, "Türkiye ekonomisinin yönü üretim, istihdam, inovasyondur" dedi.

    Bakan Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Makro göstergelerdeki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor. Türkiye ekonomisinin yönü üretimdir, istihdamdır, inovasyondur. Her zaman olduğu gibi kalkınmaya dönük yatırım iştahını artıran adımlarla, Türkiye'yi hep beraber hak ettiği seviyelere taşıyacağız. Ne yazık ki ekonomi kötüye gitsin, gemi su alsın, ülke batsın da yeter ki gitsinler diyenler, ellerini ovuşturarak bekleyenler var. Derdi memleket olmayandan ne vatana ne de millete fayda gelmez. Bu zihniyet zilliyete mahkumdur" dedi.

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