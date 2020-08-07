Kredi faiz oranlarının düşmesi ile başlayan konut satışlarındaki artış devam ediyor. Kredili konut satışları Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.000 arttı. Geçen yıl Temmuz'da 14 bin 348 kredili konut satışı yapılırken, bu yılın aynı döneminde 141 bin 434 satış işlemi gerçekleşti. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, en çok konutun satıldığı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli oldu. İstanbul'da Temmuz'da 27 bin 424 kredili konut sahibini bulurken, en çok satış, geçen ay olduğu gibi bu ay da Esenyurt'ta yapıldı. Esenyurt'ta geçen ay toplam 2 bin 680, Pendik'te bin 880, Sancaktepe'de ise bin 560 kredili konut satıldı.



