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    • Ekonomi
    • 06.08.2020 16:20
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    • 06.08.2020 16:23
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    harekete geçmişti! O mesajlara kısıtlama geliyor!

    ’ndan yapılan açıklamada vatandaşların büyük şikayet ettiği na sınırlama getiriliyor. , 1 Eylül'de hayata geçecek. Sistem hem kullanıcıya hem de ticari işletmelere hizmet verecek. Peki söz konusu sistem nasıl işleyecek?

    Bakanlık harekete geçmişti! O mesajlara kısıtlama geliyor!

    Son dakika haberi... 1 Eylül'den itibaren 'ne kayıt olmayan işletmeler, ticari mesaj gönderemeyecek. Bakanlığın altyapı çalışmalarını tamamladığı uygulamaya ilişkin yönetmelik ocak ayında yayımlandı.

    SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
    Reklam mesajı ya da e-postasını göndermek isteyenler, önce Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne kayıt olacak.

    Kullanıcılar da e-Devlet üzerinden üzerinden hangi firmalara izin verdiğini görecek. İstemediği firmanın kendine ulaşmasını anında engelleyebilecek.

    TRT Haber'in haberine göre; İstenmeyen için bugüne kadar 500 binden fazla şikayet geldi. Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile bu şikayetlere daha hızlı cevap verilecek. Firma, bilgi ve belge taleplerini sistem üzerinden 15 gün içinde iletecek.

    Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığı harekete geçmişti! O mesajlara kısıtlama geliyor!
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