Son dakika haberi... 1 Eylül'den itibaren Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne kayıt olmayan işletmeler, ticari mesaj gönderemeyecek. Bakanlığın altyapı çalışmalarını tamamladığı uygulamaya ilişkin yönetmelik ocak ayında yayımlandı.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Reklam mesajı ya da e-postasını göndermek isteyenler, önce Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne kayıt olacak.

Kullanıcılar da e-Devlet üzerinden üzerinden hangi firmalara izin verdiğini görecek. İstemediği firmanın kendine ulaşmasını anında engelleyebilecek.

TRT Haber'in haberine göre; İstenmeyen reklam mesajları için bugüne kadar 500 binden fazla şikayet geldi. Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile bu şikayetlere daha hızlı cevap verilecek. Firma, bilgi ve belge taleplerini sistem üzerinden 15 gün içinde iletecek.