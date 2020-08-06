Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalarda ayın ilk gününden itibaren artış yaşandığı görülüyor. Ev sahipleri ve kiracılar kira artış oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,58, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,02 artış gösterdi. İşte TEFE TÜFE Ağustos 2020 kira artış oranı hesaplama

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 yükseldi. Kira artış oranında on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.