Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalarda ayın ilk gününden itibaren artış yaşandığı görülüyor. Ev sahipleri ve kiracılar kira artış oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,58, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,02 artış gösterdi. İşte TEFE TÜFE Ağustos 2020 kira artış oranı hesaplama
AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 yükseldi. Kira artış oranında on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.
TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ NASIL HESAPLANIR?
Mevcut kira bedeli: 1000 lira
Zam oranı: yüzde 11.51
Zam bedeli: 115 lira
Zamlı kira bedeli: 1.115 lira
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Enflasyon temmuzda yüzde 0,58 artarken, yıllık bazda yüzde 11,76 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,58, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,02 artış gösterdi.
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,76, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,33 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,51, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,81 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 0,58, Yİ-ÜFE yüzde 1,02 artış gösterdi.
TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 7,98, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 8,33 arttı.
TEMMUZDA FİYATI EN FAZLA ARTAN YURT İÇİ TURLAR, EN ÇOK DÜŞEN TAZE FASULYE
Tüketici fiyatları bazında temmuzda en yüksek fiyat artışı yüzde 61,86 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 37,78 ile taze fasulye oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuzda yurt içi bir turlardaki fiyat artışını yüzde 10,88 yumurta, yüzde 9,4 ile LPG (araba tüpü dolum) ücreti izledi.
Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 9,37 ile genç odası takımı, yüzde 7,42 ile yemek odası takımı, yüzde 7,1 ile kıvırcık, yüzde 6,95 ile elma, yüzde 6,78 ile altın yer aldı.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 37,78 ile taze fasulyede gerçekleşti. Bunu yüzde 35,28 ile kabak, yüzde 30,85 ile patlıcan, yüzde 29,64 ile salatalık, yüzde 24,61 ile kiraz izledi.