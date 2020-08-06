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    • Ekonomi
    • 06.08.2020 17:54
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    • 06.08.2020 17:54
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    Şırnak'ta araçtan atılan izmarit tarım alanını küle çevirdi!

    Şırnak’ın Cizre ilçesinde iddialara göre yoldan geçen araçtan atılan izmaritin neden olduğu yangında, tarla küle döndü. Alevler, park halindeki TIR dorselerine ulaşmadan vatandaşlar tarafından söndürüldü.

    Araçtan atılan izmarit tarım alanını küle çevirdi!

    Öğle saatlerinde Cizre-Nusaybin karayolunun 25'inci kilometresinde bulunan Korucu köyü civarında iddiaya göre, yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmariti yangına nedeni oldu. Alevleri fark eden köy sakinleri, yangının park halindeki TIR dorselerine ulaşmaması için kendi imkanları ile müdahale etmeye başladı. Bahçe hortumu ve ibriklerler yangına müdahale eden vatandaşlar, yangını söndürmeyi başardı.

    Öğle saatlerinde Cizre-Nusaybin karayolunun 25'inci kilometresinde bulunan Korucu köyü civarında iddiaya göre, yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmariti yangına nedeni oldu. Alevleri fark eden köy sakinleri, yangının park halindeki TIR dorselerine ulaşmaması için kendi imkanları ile müdahale etmeye başladı. Bahçe hortumu ve ibriklerler yangına müdahale eden vatandaşlar, yangını söndürmeyi başardı.

    Haberler Ekonomi Şırnak'ta araçtan atılan izmarit tarım alanını küle çevirdi!
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