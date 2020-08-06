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    • 06.08.2020 17:58
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    • 06.08.2020 17:58
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    7 Ağustos katalog! 7 Ağustos Cuma bu hafta neler var?

    ürünler 7 Ağustos kataloğu birbirinden hesaplı ürünleri satışa çıkarıyor. katalog her hafta olduğu gibi bu hafta da dopdolu. Türkiye’nin hemen hemen her yerinde bulunan BİM marketlerinde uygun fiyatlı ürünler dikkat çekiyor. Peki, 7 Ağustos listesinde neler var?

    BİM aktüel 7 Ağustos katalog! BİM aktüel ürünler 7 Ağustos Cuma bu hafta neler var?

    7 Ağustos BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler listesi her hafta olduğu gibi yeni ürünler satışa çıkarıyor. Her Cuma günü BİM'de hobiden gıdaya, teknolojik ürünlerden giyime kadar birbirinden farklı ürün uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Ağustos Cuma neler var? İşte, BİM aktüel ürünler listesi…

    BİM 7 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

    Dijitsu 50''UHD Uydu Alıcılı Televizyon

    • 3840x2160 4K UHD çözünürlük
    • Dahili uydu alıcılı
    • 4K UHD
    • 50'' 127 cm
    • USB
    • HDMI
    • DVB T2 Karasal Yayın Sistemine Uygun
    • DVB S2 Dahili Uydu Alıcı
    • DVB C Kablolu Dijital Yayınları Alabilme
    • ATV Analog Tuner
    • Picture Wizard

    Naturalove Bambu Tabaklı Seramik Fincan Seti

    • 4 adet bambu tabak
    • 4 adet seramik fincan

    Cam Kahve Cezvesi

    • ~ 400 ml ve 6 fincan kapasitesi
    • Paslanmaz çelik gizli rezistans

    Şık Yuvarlak Tepsi

    • ~ 25 cm
    • Metal gövde

    Paşabahçe
    Kapaklı Cam Kavanoz ~ 1000 cc

    LAV
    6'lı Demet Çay Bardağı

    Perilla Akrobatik Merdiven

    • Kilit sistemleri sayesinde çok maksatlı olarak kullanılabilirler
    • 4 parçalı olması sebebiyle kapandıklarında çok az yer kaplarlar

    Piccolo Mondi

    Köpük Çıkarıcı Asa

    Heifer Home
    Karma Mandal Çeşitleri
    • Farklı renk ve çeşitlerde

    Erkek Şort Takım

    • S-M-L-XL-XXL beden
    • %100 pamuk
    Haberler Ekonomi BİM aktüel 7 Ağustos katalog! BİM aktüel ürünler 7 Ağustos Cuma bu hafta neler var?
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