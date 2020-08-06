BİM aktüel 7 Ağustos katalog! BİM aktüel ürünler 7 Ağustos Cuma bu hafta neler var?

7 Ağustos BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler listesi her hafta olduğu gibi yeni ürünler satışa çıkarıyor. Her Cuma günü BİM'de hobiden gıdaya, teknolojik ürünlerden giyime kadar birbirinden farklı ürün uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Ağustos Cuma neler var? İşte, BİM aktüel ürünler listesi…

BİM 7 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

Dijitsu 50''UHD Uydu Alıcılı Televizyon

• 3840x2160 4K UHD çözünürlük

• Dahili uydu alıcılı

• 4K UHD

• 50'' 127 cm

• USB

• HDMI

• DVB T2 Karasal Yayın Sistemine Uygun

• DVB S2 Dahili Uydu Alıcı

• DVB C Kablolu Dijital Yayınları Alabilme

• ATV Analog Tuner

• Picture Wizard