Milyonlarca memur, emekli işçiyi çok yakından ilgilendiriyor. Herkes çok merak ediyordu. O parayı almak için 10 yıl şartı var. Askerlik, doğum borçlanması erken emeklilik için ne kadar önemli? SSK Emeklisi dul bir kadın Emekli Sandığı emeklisi babasından yetim aylığı alabilir mi? Malulen emeklilik şartları nelerdir? Emeklilik yaşı gelmeden SSK ve Bağ-kur primleri geri alınabilir mi? Örneğin yıpranma payı hakkına sahip olan mesleklerde çalışana çalıştıkları her yıl için ilave 90 gün fiili hizmet zammı veriliyorsa, 12 ay çalışan bir personel, 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor.
Eşimin 4/b Bağkur prim yatırıyor.2008 yılında giriş var ancak işlerin iyi gitmemesi neticesinde 2009 yılında kapatmak zorunda kaldı.2015 yılında tekrar işyeri açtık ve düzenli şekilde yatıyor. Eşim ileri derecede parkinson rahatsızlığı var. İlaçlarla ayakta durabiliyor... Birde ülkemizde covid 19 virüsünden dolayı 2 haftadır dışarı çıkamıyor... Erken emeklilik için başvuruda bulunabilir mi? Saygılar...
Eşiniz engelli ya da malulen emekliliğe müracaat edebilir ancak öncelikle heyet raporu alması ve belli bir rapor oranının bulunması gerekmektedir. Eşinizin malulen ya da engelli emekliliğine hak kazanabilmesi için en az %40 oranında engel durumunu olması gerekmektedir. Heyete sevk işlemleri için yakınınızdaki SGK merkezine giderek müracaat etmeniz gerekiyor. Raporunuz çıktıktan sonra rapor oranınızı da belirterek tekrardan sorunuzu yenileyebilirsiniz. Çünkü her rapor oranının farklı şartları vardır.
Merhaba, 23 yıl çalışma hayatımda 7300 prim günüm var. 01.01.1995 SGK girişliyim ve işsizim. 2014 Yılında bir kızım oldu doğum borçlanması yaşı kapsar mı emeklilik yılım yine 2028 mi? Bilgi için çok teşekkür ediyorum şimdiden. Saygılarımla
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 51 yaş 5750 prim günü şartlarına tabisiniz. Doğum borçlanmaları kadın sigortalıların yaş şartlarını değiştirmemektedir. Prim günü eksiği bulunan kişilerin doğum borçlanması yapmaları önerilir. Sizin prim günü eksiğiniz bulunmamaktadır. Henüz ülkemizde askerlik borçlanması gibi doğum borçlanmasının da sigortalılık başlangıcını geriye götürmesi gündeme gelmiş değil.
Selamlar, bir aydır iki aydır işsizim ve daha ne kadar sürer bilmem kredi kartı ödemelerim aileme bakmak zorundayım. Bu yüzden SSK ve Bağ-Kur primlerimi geri almam için ne yapmalıyım? Teşekkür ederim, saygılar.
İşsizlik nedeniyle ödemiş olduğunuz sigorta primlerinin iadesini ne yazık ki alamazsınız. Prim iadeleri emeklilik yaşını tamamlamış ancak yeterli prim gününü dolduramamış kişilere yapılmaktadır.İşsizlik ödeneğinden faydalanamayan ve işsiz kişilere aylık 1.177,20 TL'lik ödemeler yapılacaktır. Konuyla ilgili torba kanun çalışmaları sürmektedir ve önümüzdeki günlerde yasalaşacaktır. Yasa çıktığında bu ödeneğe müracaat edebilirsiniz ayrıca il ve ilçe merkezlerinde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Merkezlerinden sosyal yardım talebinde bulunabilirsiniz.
Merhaba, benim 01.05.1988 SSK girişim var 4000 gün pirim yatmış ayrıca 5 tane kronik hastalığım var ne zaman emekli olurum?
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 50 yaş ve 5375 prim günü şartlarına tabisiniz. Normal emeklilik koşullarını yerine getiremeyecek düzeyde bir rahatsızlığınız mevcutsa heyete girmeniz ve bir rapor oranı almanız gerekecektir. Tarafınıza çıkarılacak engel oranına göre malulen ya da engelli emekliliği şartlarınız belirlenir. Heyet hastanesine sevk işlemleri için bölgenizde bulunan SGK merkezine müracaat etmeniz gerekecektir.
Merhaba, emekli sandığından maaş alıyorum bayram ikramiyesi alabilir miyim. İlk sene almıştım geçen sene emekli sandığına yok deyip vermediler bu sene ne yapacaklar merak ediyorum . Teşekkürler.
Emekli sandığı emeklilerine de bayram ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır. Bu yıl Ramazan Bayramı için ikramiye tarihleri öne çekildi. SSK ve Bağkur emeklilerine 7-10 Nisan arası, Emekli Sandığı emeklilerine de 11 Nisan itibariyle bayram ikramiyesi ödemeleri yapıldı.
20/08/1971 Doğumluyum, 01.04.1990 da işe giriş tarihim. Şuan 7300 prim gün dolu ne zaman emekli olurum? Teşekkür ederim şimdiden.
Belirtmiş olduğunuz sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 52 yaş 5525 prim günü şartlarına tabisiniz. Prim gününüzü fazlasıyla doldurmuşsunuz ancak yaş şartını beklemektesiniz, en erken tahsis talep tarihiniz 20.08.2023 olacaktır.
10 YILLIK ÇALIŞMA ŞARTI
Su altında çalışanlar, Emniyet ve, MİT mensubu, itfaiyeci, gazeteci, madenci, demir-çelik işçileri başta olmak üzere milyonlarca çalışanın yıpranma hakkı var. Yıpranma hakkı, erken emekli olmayı sağlıyor.
YIPRANMA HAKKI NASIL HESAPLANIYOR?
Örneğin yıpranma payı hakkına sahip olan mesleklerde çalışana çalıştıkları her yıl için ilave 90 gün fiili hizmet zammı veriliyorsa, 12 ay çalışan bir personel, 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor. Buna göre, normalde her yıl emeklilikte 360 gün olarak kabul edilirken, fiili hizmet zammı kapsamındaki mesleklerde her yıl 360 güne ilave olarak 60 ile 180 gün arasında değişen oranlarda prim ödeme gün sayısı ilave ediliyor. Yani, normal bir işte çalışanın emekliliğinde yılda 360 gün dikkate alınırken, fiili hizmet zammı kapsamındaki işlerde 420 ile 540 gün arasında prim ödeme günü dikkate alınıyor.
YIPRANMA HAKKI KİMLERİ KAPSIYOR?
Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar 60 - 90 gün
Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar 60 gün
Cıva üretimi işleri sanayinde çalışanlar 90 gün
Çimento fabrikalarında çalışanlar 60 gün
Kok fabrikalarıyla Termik santrallerde çalışanlar 60 gün
Alüminyum fabrikalarında çalışanlar 60 gün
Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar 90 gün
Döküm fabrikalarında çalışanlar 60 gün
Asit üretimi yapan yerlerde çalışanlar 90 ile 180 gün
Madenlerin yer altında çalışanları 180 gün
Radyoaktif ve doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler radyoiyonizan maddelerle veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları yapılan işler ile yapılan işlerde çalışanlar 90 gün.
Su altında çalışanlar 60 gün.
BELGELEYENLER YIPRANMA HAKKI KULLANABİLİR
Genelgede, çalıştığı işyeri esas faaliyet konusu itibarıyla FHSZ kapsamında olmayan ancak kanunda sayılan ve yıpranmaya tabi işte çalışanlara da kolaylık sağlandı. Örneğin, motorlu piston imalatı yapan bir işyeri normalde FHSZ'ne tabi değil. Ancak, bu işyerinde dökümhane var ise bu dökümhanede çalışan işçiler, demir-çelik işçilerinde olduğu gibi yılda 90 gün yıpranma hakkından yararlanabilecek. Ancak, bu haktan yararlanabilmek için SGK'ya başvuru yapılması ve durumun belgelendirilmesi gerekiyor.
KİMLER MALUL SAYILIR?
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; hizmet akdine tabi (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi) ve kendi adına ve hesabına bağımsız (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi) çalışan sigortalıların çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını, kamu görevlileri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60'ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılır. Sigortalıların sağlık hizmeti sunucularından alacakları maluliyete ilişkin raporlar, Kanuna göre malul sayılmaları için yeterli değildir. Sigortalının malul sayılabilmesi için, çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını kaybettiğinin Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekir.
MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMA KOŞULLARI NELERDİR?
Kurum Sağlık Kurulunca malul sayılan sigortalıların malullük aylığından yararlanabilmeleri için;
- En az on yıldır sigortalı olması ve toplam olarak 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğuna karar verilmiş ise sigortalılık süresi şartı aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,
- Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması, faaliyetine son vermesi ve görevinden ayrılması,
- Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların ise kendi sigortalılığı nedeniyle Kuruma genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin borcu olmaması
- Kuruma yazılı dilekçe ile başvurması
gerekmektedir.
MALULLÜLK AYLIĞI İÇİN NEREYE, NASIL BAŞVURULUR?
Sigortalı veya sigortalının işvereni, maluliyet durumunun tespiti için sigortalının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak başvurmalıdır.
Kişi yazılı olarak başvurunun ardından yetkili sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarına sevkini yaptıracaktır. Bu sağlık kurullarınca düzenlenen raporun incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu, sigortalının maluliyet şartlarını taşıyıp taşımadığına karar vermektedir.
MALULLÜK AYLIĞI MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
Hizmet akdine tabi çalışan (4/a'lı) ve kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları (4/b'li) sigortalılar için;
-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
-Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)
Kamu görevlisi olan (4/c'li) sigortalılar için;
-Malullük aylığı bağlanabilmesi için açıkta bulunanların şahsen/vekâleten veya görevde bulunanlar için Kurumları aracılığı ile yapılacak başvuru,
-Malulen emekliye sevke ilişkin emekliye sevk onayı
-Maluliyetin tespiti için Sağlık Kurulu raporu
MALULLÜK AYLIĞI HANGİ HALLERDE KESİLİR?
Malullük aylığı,
-Sigortalıların 5510 Sayılı Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlamaları,
-Kontrol muayenesi sonucu malullük durumunun ortadan kalkması,
hallerinde kesilir.
Kontrol muayenesi; sigortalının veya hak sahiplerinin malullük, engellilik ve iş göremezlik raporlarında belirtilen rahatsızlıklarının mevcut olup olmadığının tespiti amacıyla Kurumca muayeneye tabi tutulmasıdır.