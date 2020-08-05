3600 günle 49 yaşında emekli olmak mümkün. Çalışanlar için en önemli hayal erken emekli olmaktır. 3600 günden erken emekli olmak pek çok sigortalı vatandaşın hayallerini süslüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ilgili mevzuatlarında yer alan kurallara göre 3600 günden emekli olmak için sigorta giriş tarihi şartını yerine getiren erkek çalışanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve belirlenen prim gününü doldurma tarihleri vatandaşın ne zaman emekli olacağını yani hangi yaşta emekliliğe hak kazanacağını belirlemektedir. Sigortalı çalışanlar 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 gün prim şartını tamamlamış olduğu için emekli olmaya hak kazanan sigortalıların kıdem tazminatı konusunu da merak konusu haline getiriyor.
49 Yaşını Doldurana Emeklilik Müjdesi
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ilk sigorta bildirim tarihi 6 Mayıs 1986 tarihi olan bir SSK'lının emekli olabilmesi için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5300 gün prim ödeme ile 49 yaş şartına tabi tutulduğu bilinmektedir. Bu tarihte ilk sigortalılığı başlayan çalışanların SGK'ya bildirilen prim ödemesi ile yaş şartını tamamlaması halinde istediği zaman emekliliğe ayrılma hakkı bulunmaktadır. Emekli aylığının tutarı ise sigortalı çalışanın, çalışma hayatı boyunca prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı iler belirlenmektedir. Bunun yanı sıra prim ödemesi yapılan dönemlerin de büyük önem taşıdığı bilinmektedir.
2000 yılından önce, 1 Ocak 2000 tarihi ile 1 Ekim 2008 tarihi arası ve 1 Ekim 2008'den sonra emekliliğe hak kazanan tarihe kadar SGK'ya ödenen primler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu süreçlerde hangi dönemde kuruma ne kadar prim ödendiği bilgisi, emekli olunduğunda elde edilen maaş tutarını etkilemektedir. Dolayısıyla sigortalı çalışanın emeklilikten sonra ne kadar aylık alacağı tüm bu verilere göre değişiklik gösterebilmektedir.
3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?
Vatandaşlar ne zaman emekli olacağını araştırmaya devam ediyor. 4A, 4B ve 4C sigorta kollarına (eski adlarıyla SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı) mensup olarak çalışanların 3600 günden erken emekli olabilmesi için sigorta başlangıç tarihlerinin 09.09.1999 ve öncesine ait olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra sigortaya girişi başlatılmış olan kişilerin 3600 prim gününden emekli olması ne yazık ki mümkün olmamaktadır. Ayrıca 3600 prim günü ödemesinin SGK'ya yapılmış olması ve 15 yıllık sigortalılık süresinin de tamamlanması şarttır. Bu iki şart 09.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.
9.09.1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanlardan 31.12.2011 tarihinden önce 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günün dolduran erkek sigortalılar 55 yaşında; kadınlar sigortalılar ise 54 yaşında emekli olabilmektedir. Bu tarihten önce il kez sigortalılandırılmış olsa bile 31.12.2011 tarihine kadar 3600 prim günü ödemesini doldurmamış olan erkek çalışanlar 59 yaşında, kadın çalışanlar ise 58 yaşında emekli maaş almaya hak kazanmaktadır.
49 yaşı dolduruyorsanız emeklisiniz
SSK başlangıç tarihim 6 Mayıs 1986. Halen çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim? Kaç gün pirim ödemeye ihtiyacım var? Genelde prim ödemelerin brüt maaş üzerinden ortalama 10 yıldan beri ödenmektedir. Emekli olunca ortalama ne kadar maaş bağlanır? Rıdvan KAPLAN
Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. Doğum tarihinizi bildirmemişsiniz. Sorunuzdan prim ödemenizin yeterli olduğu anlaşılıyor. 49 yaşınızı dolduruyorsanız istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Emekli aylığını çalışma hayatı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor. Bunun yanında prim ödenen dönemler de çok önemli. Çünkü 2000'den önce, 1 Ocak 2000 ile 1 Ekim 2008 arası ve 1 Ekim 2008'den emekli olunan tarihe kadar ödenen primler, emekli aylığınızı farklı etkiliyor. Ne kadar emekli aylığı alacağınız tüm bu verilere göre değişir
Kadın Çalışanlar Yaş Haddinden Ne Zaman Emekli Olabilirler?
3600 günden emekli olmak için sigorta girişi tarihi şartını yerine getiren kadın çalışanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve belirlenen prim gününü doldurma tarihleri emeklilik yaşlarını belirler:
24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 52 yaşında,
24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 54 yaşında,
24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 56 yaşında,
24 Mayıs 2011 tarihinden sonra 58 yaşında
Erkek Çalışanlar Yaş Haddinden Ne Zaman Emekli Olabilirler?
3600 günden emekli olmak için sigorta girişi tarihi şartını yerine getiren erkek çalışanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve belirlenen prim gününü doldurma tarihleri emeklilik yaşlarını belirler:
24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 56 yaşında,
24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 57 yaşında,
24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 58 yaşında,
24 Mayıs 2011- 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında 59 yaşında,
24 Mayıs 2014 tarihinden sonra 60 yaşında
3600 Günden Emekli Olanlar Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?
15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü tamamlamış olduğu için emekliliğe hak kazanan vatandaşların kıdem tazminatı konusu oldukça merak ediliyor.
Kişinin kıdem tazminatı alabilmesi için işten ayrılma dilekçesinde durumunu açık bir şekilde belirtmesi gerekir. İşten ayrılma nedeni olarak yaş dışında bütün emeklilik şartlarının yerine getirildiği ve sadece yaşın beklendiği açıkça yazılmalıdır.
Kıdem tazminatını hak eden kişinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'nden alınacak "kıdem tazminatı almaya hak kazanmıştır" yazısının işverene bildirilmesi gerekir.
HANGİ MESLEKLERİN ERKEN EMELİLİK HAKKI VAR
Yıpranma hakkı verilen meslekler; Su altında çalışanlar, Emniyet ve, MİT mensubu, itfaiyeci, gazeteci, madenci, demir-çelik işçileri başta olmak üzere milyonlarca çalışanın yıpranma hakkı var. Yıpranma hakkı, erken emekli olma imkanı veriyor. Yıpranma süreleri emeklilik için gerekli yaş haddinden indiriliyor. Açıklanan meslek gruplarına yeni ek meslek ilave edileceği söyleniyor.