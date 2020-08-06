Sağlık raporu ile emeklilik mümkün mü? Malulen emeklilik nedir, şartları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sağlık durumu çalışmasına engel olan kişilerin de emekli olması için şans sunuyor. Malulen emeklilikten faydalanabilen engelli vatandaşlar böylece aylık maddi bir gelir sağlamış oluyor. Peki malulen emeklilik için hangi şartlar gerekiyor? Sağlık raporu ile emeklilik mümkün mü? Hangi durumlarda sağlık raporunun ibraz edilmesi gerekir? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları…
SAĞLIK RAPORU İLE EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜ?
Malulen Emeklilik İçin Rapor Şart, malulen emeklilik işlemlerinizi başlatabilmek için işgücü kaybınızın alınacak olan sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sevk işlemi ile gönderilen yetkili hastanelerden Rapor alımı gerçekleştiriliyor. Verilen raporun % 60 iş gücü kaybının belirtilmesi ve SGK tarafından onaylanması gerekmektedir.
MALUL KİME DENİR?
5510 Sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca; sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60' ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60' ını veya vazifelerini yapamayacak şeklide meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malul sayılır.
BAŞVURU NEREYE VE NASIL YAPILIR?
Bu durumun tespiti için bağlı bulunulan sosyal güvenlik il müdürlüğü/merkezlerinin ilgili servislerine bir dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.
İlgili servislerce, durum bildirir sağlık kurulu raporlarının temin edileceği yetkili hastanelere sevk işlemi gerçekleştirilir. (Sigortalıların talep tarihi itibariyle son 6 ay içerisinde Kurumca yetkilendirilmiş hastanelerce düzenlenmiş raporlarının bulunması halinde sevk işlemi yapılmaksızın bu raporlara göre işlem yapılır.)
Kamu görevlilerinin ise temin edecekleri raporu ve talep dilekçelerini çalıştıkları kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir.
MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
- İster 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında olsun, malulen emekliye ayrılacak kişinin sigortalı olarak çalışmaya başlamasından itibaren 10 yıl geçmesi zorunludur. 10 yıllık çalışma dönemi boyunca çalışan kişinin en az 1800 gün prim ödemesi ve hizmet süresi mevcut olmalıdır.
- Çalışan kişinin, Sağlık Kurulunca en az %60 ve üstü oranında güç kaybına uğradığı resmi raporlarla tespit edilmiş olmalıdır. Dikkat edilecek bir diğer nokta bu durumun işe başlama tarihinden sonra gerçekleşmiş olmasıdır.
- 4A (SSK) kapsamında çalışan kişinin işten ayrılması gerekir.
- 4B (BAĞ-KUR) kapsamında çalışan kişi, ticari faaliyetlerine son vermiş olmalıdır. Bununla birlikte 4B (BAĞ-KUR) kapsamında çalışan kişinin hiç bir prim borcu da bulunmamalıdır.
- 4C (EMEKLİ SANDIĞI)'na bağlı olarak çalışanların ise görevlerinden ayrılmaları gerekir.
Tüm yukarıda belirtilen şartları sağlayan kişiler, malulen emeklilik şartlarını yerine getirerek malulen emekli olabilir ve malulen emekliliğin sunduğu tüm haklardan istifade edebilirler.