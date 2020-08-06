Piyasaların kapanış saatlerinde döviz kurlarındaki anlık verileri ve alış satış fiyatlarını incelemek isteyenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 7,0474'ten tamamladı. Peki, bugün dolar ve euro kaç TL? 6 Ağustos dolar ve euro alış satış fiyatları ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?