Piyasaların kapanış saatlerinde döviz kurlarındaki anlık verileri ve alış satış fiyatlarını incelemek isteyenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 7,0474'ten tamamladı. Peki, bugün dolar ve euro kaç TL? 6 Ağustos dolar ve euro alış satış fiyatları ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,36 azalarak 363 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,08 azalışla 6.038 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,03 düşerek 12.655 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,61 düşüşle 6.996 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 kayıpla 4.911 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,44 gerilemeyle 19.653 puanda seyrediyor.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,1'de sabit tuttu, tahvil alım programını da değiştirmedi.
Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,05 artışla 1,1867 seviyesinde bulunuyor.
ASYA BORSALARI, JAPONYA VE HONG KONG HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında, Japonya ve Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,43 azalışla 22.418,15 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,33 artışla 2.342,54 puandan kapandı.
Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,03 kazançla 38.049,96 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,12 değer kazancıyla 38.086,93 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,10 kayıpla 24.827,55 puanda seyrediyor.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini aktararak, açıklanan şirket bilançoları nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin devam edeceğini söyledi.
Bu arada, İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,1'de sabit tuttu, tahvil alım programını da değiştirmedi.
KÜRESEL PİYASALAR İNGİLTERE MERKEZ BANKASI'NA ODAKLANDI
Küresel piyasalar, dün pozitif bir seyir izlemesinin ardından bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararlarına odaklandı.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine yönelik beklentiler ve Kovid-19 aşısına ilişkin haberlerin etkisiyle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni teşvik paketi üzerinde hafta sonuna kadar anlaşmaya varılması için çalışıldığını belirtirken, tıbbi cihaz ve ilaç üreticisi Johnson&Johnson, ABD hükümetiyle 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısı için 1 milyar dolarlık bir anlaşma yapıldığını duyurdu.
Bu gelişmeler ve ABD'de dün açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksinin temmuzda 58,1 ile son 16 ayın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,39, S&P 500 endeksi yüzde 0,64 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.
Avrupa tarafında, dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi 54,9'a yükselerek beklentileri aştı ve ekonomideki toparlanmaya yönelik olumlu sinyaller verdi. Verilerin ardından Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,47, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,90 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14 yükseliş kaydetti.