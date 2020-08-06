Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Karar çıktı

İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,1 seviyesinde bırakıldığını bildirdi.

İngiltere Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankanın politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde sabit tuttuğu, tahvil alım programını da 745 milyar sterin seviyesinde bıraktığı kaydedildi

Bankanın Para Politikası Kurulu tutanaklarında, İngiliz ekonomisindeki bozulmanın önceden tahmin edildiğinden daha hafif olduğu, buna rağmen ekonomik toparlanmanın daha uzun zaman alabileceği belirtildi.

Tutanaklarda İngiliz ekonomisinin 2020 yılı sonunda yüzde 14 olan daralma beklentisinin yüzde 9,5 daralmaya çevrildiği hatırlatıldı.

Bu daralmanın son 100 yılda ülkede yaşayan en büyük yıllık bazlı daralma olacağı belirtilen tutanaklarda, işsizliğin de ilerleyen dönemde dikkate değer şekilde artabileceğinin altı çizildi.

Tutanaklarda ülkede giyim ve ev eşyası harcamalarının koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyelerine döndüğü, insanların evde daha çok vakit harcamasından dolayı daha fazla yiyecek harcaması yaptığı, öte yandan işletme yatırımlarının, eğlence harcamalarını zayıf seyrettiği kaydedildi.