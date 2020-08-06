İl il fındık fiyatları ne kadar? 6 Ağustos Perşembe fındık fiyatları ne kadar?

İl il fındık fiyatları ne kadar? 6 Ağustos Perşembe fındık fiyatları merak edilen konulardan birisi oldu. Fındık alım satımı yapan vatandaşlar il il fındık fiyatlarını sorguluyor. 2020 yılı fındık alım fiyatları açıklanmıştı. İşte, 6 Ağustos Akçakoca, Çarşamba, Düzce, Fatsa, Giresun, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Terme, Ünye, Zonguldak fındık fiyatları…
Akçakoca – 23,5 TL
Çarşamba – 23,75 TL
Düzce – 23,5 TL
Fatsa – 25 TL Giresun – 29,7 TL
Kocaeli – 23,50 TL
Ordu – 26,00 TL
Sakarya – 23,50 TL
Samsun – 23 TL
Trabzon – 24,00 TL
Terme – 25 TL
Ünye – 25 TL
Zonguldak – 23,50 TL