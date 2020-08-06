İl il fındık fiyatları ne kadar? 6 Ağustos Perşembe fındık fiyatları merak edilen konulardan birisi oldu. Fındık alım satımı yapan vatandaşlar il il fındık fiyatlarını sorguluyor. 2020 yılı fındık alım fiyatları açıklanmıştı. İşte, 6 Ağustos Akçakoca, Çarşamba, Düzce, Fatsa, Giresun, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Terme, Ünye, Zonguldak fındık fiyatları…

İl il fındık fiyatları ne kadar? 6 Ağustos Perşembe fındık fiyatları ne kadar?