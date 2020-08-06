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    • 06.08.2020 11:43
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    • 06.08.2020 11:43
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    İl il ne kadar? 6 Ağustos Perşembe

    6 Ağustos Perşembe ne kadar? vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Akçakoca, Çarşamba, Düzce, Fatsa, Giresun, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Terme, Ünye, Zonguldak fındık fiyatları fındık alım satımı yapan kişiler tarafından sorgulanıyor. İşte, il il fındık fiyatları!

    İl il fındık fiyatları ne kadar? 6 Ağustos Perşembe fındık fiyatları ne kadar?

    İl il fındık fiyatları ne kadar? 6 Ağustos Perşembe fındık fiyatları merak edilen konulardan birisi oldu. Fındık alım satımı yapan vatandaşlar il il fındık fiyatlarını sorguluyor. 2020 yılı fındık alım fiyatları açıklanmıştı. İşte, 6 Ağustos Akçakoca, Çarşamba, Düzce, Fatsa, Giresun, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Terme, Ünye, Zonguldak fındık fiyatları…

    Akçakoca – 23,5 TL
    Çarşamba – 23,75 TL
    Düzce – 23,5 TL

    Fatsa – 25 TL Giresun – 29,7 TL


    Kocaeli – 23,50 TL
    Ordu – 26,00 TL
    Sakarya – 23,50 TL
    Samsun – 23 TL

    Trabzon – 24,00 TL
    Terme – 25 TL


    Ünye – 25 TL
    Zonguldak – 23,50 TL
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