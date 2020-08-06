Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı sorusunun yanıtı son günlerde çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Kısa çalışma ödeneğine dair alınan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda merakla araştırılan "Kısa çalışma ödeneği ne kadar uzatıldı?" sorusunun yanıtı netlik kazanmış oldu. İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.