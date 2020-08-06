Borsa, günü düşüşle tamamladı

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, Çin'de dış ticaret dengesi ve ABD'de istihdam raporunun takip edileceğini bildirdi.

ABD'nin temmuz ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, yeni teşvik paketi görüşmelerinin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 seviyesinin destek, 1.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.