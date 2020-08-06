



İkinci el otomobil alım satım işiyle uğraşan kişiler için zorunlu hale getirilen yetki belgesi uygulaması 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle başlıyor. Söz konusu belge olmadan bahsedilen tarihten itibaren araç alım satım işlemi gerçekleştirilemeyecek.



İkinci el araç satışı yapılan yerleri, ödeme yöntemlerini ve satış şartlarını da düzenleyen yönetmelik ile çok ciddi cezalar da uygulanmaya başlayacak.

Ancak düzenlemenin hayata geçirilmesine sayılı günler kala ikinci el araç ticaretiyle uğraşan 50 bin işletmenin çok küçük bir bölümünün belgeyi aldığı ortaya çıkarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne giden ve sürpriz düzenlemelerin yer aldığı yönetmelik değişikliği ile ise belgesiz araç satışı yapanlara araç başına 5 bin TL ceza öngörülüyor.



50 BİNDE 5 BİNİ BULMADI

İstanbul'da yetki belgesi alan sayısının 500 civarında olduğunu ancak bu iş ile şehir genelinde uğraşanların sayısına bakıldığında 7 bin civarında olduğunu dile getiren İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkan Yardımcısı Görkem Konu, ülke genelinde yetki belgesi alanların sayısının ise bu işle uğraşanların sayısının 50 bin civarında olduğu göz önünde bulundurulursa yüzde 10'u bulmadığını kaydetti.



Yetki belgesini almaya hak kazanan ancak Ticaret İl Müdürlükleri tarafından halen kendisine belgesi teslim edilmemiş olanların da olduğunu vurgulayan Konu, başvuru yapmış ancak henüz kendilerine cevap verilmemiş firma sahiplerinin de bulunduğuna dikkat çekti.