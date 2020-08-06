BIST güne düşüşle başladı | 6 Ağustos 2020 BIST 100 endeksi açılış

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 azalışla 1.090,61 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1,18 puan ve yüzde 0,11 değer kaybederek 1.090,61 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 ve holding endeksi yüzde 0,56 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,22 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,83 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün, üst üste 4 işlem günü süren düşüş serisini sonlandıran BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kazancıyla 1.091,80 puandan tamamladı.