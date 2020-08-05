Borsada yatırım yaparken uzmanların tavsiyelerine kulak vermek gerekiyor. Sağdan soldan gelen bilgilerle değil uzmanların yorumları ve şirketlerle ilgili raporlarla hareket etmek gerekiyor. Para dergisine demeç veren Işık FX Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak bazı hisselerle ilgili şu bilgileri paylaştı.
DOĞUŞ OTOMOTİV: Teknik olarak bakıldığında beklentilerin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyeleri bu ay içerisinde test edildi. Şirket hisselerinde mevcut fiyatlardan ziyade 13 TL civarına geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ve bu noktalardan yapılabilecek alımların uzun vadede yüzde 100'e yakın potansiyel içerebileceğini öngörüyoruz.
EMLAK KONUT GYO: Şirket hisselerinin piyasa değeri/defter değeri oranının sadece 0.64 düzeyinde yer alması ilerleyen süreç için cezbedici. Şirket hisselerinde orta/uzun vadeli süreçte 3 TL hedef fiyat ile yüzde 35 civarında yükseliş potansiyeli öngörüyoruz. Ancak 2 TL civarına doğru gelebilecek düzeltmelerdeki alımlarda bu potansiyel yüzde 50'lere ulaşabilir.
TEMMUZ ŞAMPİYONU FENERBAHÇE
Borsa İstanbul'da temmuzda spor endeksi yüzde 18,4 değer kaybetti. Fenerbahçe, yüzde 6,8 ile geçen ay yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi oldu. Söz konusu dönemde Beşiktaş yüzde 3,3 kaybettirdi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri geçen ay yüzde 14,8 azalış kaydederken, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği de yüzde 41,4 ile temmuzda yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu.