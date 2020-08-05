



Borsada yatırım yaparken uzmanların tavsiyelerine kulak vermek gerekiyor. Sağdan soldan gelen bilgilerle değil uzmanların yorumları ve şirketlerle ilgili raporlarla hareket etmek gerekiyor. Para dergisine demeç veren Işık FX Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak bazı hisselerle ilgili şu bilgileri paylaştı.



DOĞUŞ OTOMOTİV: Teknik olarak bakıldığında beklentilerin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyeleri bu ay içerisinde test edildi. Şirket hisselerinde mevcut fiyatlardan ziyade 13 TL civarına geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ve bu noktalardan yapılabilecek alımların uzun vadede yüzde 100'e yakın potansiyel içerebileceğini öngörüyoruz.