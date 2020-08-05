PİLOT ile 1.2 milyon TL destek

Türk Telekom'un, Türkiye'de girişimciliği desteklemek ve yenilikçi fikirleri katma değer sağlayacak işlere dönüştürmek amacıyla 2013'te hayata geçirdiği PİLOT girişim hızlandırma programının 8'inci dönem girişimleri belirlendi. Türk Telekom, farklı alanlarda uygulama geliştiren teknoloji odaklı 8 ekibe, toplamda 1.2 milyon lira nakit desteği ile birlikte işbirliği yapma fırsatı sunacak. Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, PİLOT'tan bugüne kadar 65 girişimin mezun olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Girişimlere toplamda 4 milyon liranın üzerinde nakit desteği verdik. Destek verdiğimiz girişimler geçtiğimiz yıl 350 kişiye istihdam sağladı, 41 milyon lira ciro elde etti. Yeni dönemde PİLOT kapsamında girişimlere yaptığımız yatırım miktarını önemli ölçüde artırdık. Her ekibe 150 bin lira nakit desteğinin yanı sıra aynı zamanda güçlü bir mentor desteği de sağlıyoruz."