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    • Ekonomi
    • 05.08.2020 12:05
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    • 05.08.2020 12:05
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    ’nda yüzde 53 arttı

    Koronavirüs salgını nedeniyle artışa geçen cirosu ’nda da artışını sürdürdü. iPara altyapısını kullanan markaların satış rakamlarına göre belirlenen verilere göre bu yıl Kurban Bayramı’nda online alışveriş geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarken; en çok artış yaşanan sektörler ise giyim ve gıda oldu.

    Kurban Bayramı’nda online alışveriş yüzde 53 arttı

    Koronavirüs salgınının etkisinde geçen 'nda artışa geçen e-ticaret verileri açıklandı. iPara'nın verilerine göre; Kurban Bayramı'nda verileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 oranında arttı.

    Koronavirüs salgını nedeniyle artışa geçen online alışveriş cirosu Kurban Bayramı'nda da artışını sürdürdü. iPara altyapısını kullanan markaların satış rakamlarına göre belirlenen verilere göre bu yıl Kurban Bayramı'nda online alışveriş geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarken; en çok artış yaşanan sektörler ise giyim ve gıda oldu.

    Haberler Ekonomi Kurban Bayramı’nda online alışveriş yüzde 53 arttı
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