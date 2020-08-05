BAZI SEKTÖRLER ÇALIŞIYOR

Ancak bazı sektörlerde yapılan iş gereğince üretimin veya hizmetin devam etmesi gerektiği için çalışma da devam etti. Yasalarımıza göre resmi tatillerde çalışanlar normal yevmiyelerine ilave olarak bayram ücreti de alıyorlar. Bu ücret işçilerde yüzde 100, gazetecilerde yüzde 50 olarak uygulanıyor.

Yani bir günlük ücret neyse o kadarı işçiye ödenirken, gazeteciye bir günlük ücretinin yarısı kadar ilave bayram ödemesi yapılıyor.