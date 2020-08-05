İLAN NE ZAMAN?

Bakan Koca ilan ile tarihi ile ilgili bir bilgi vermedi. Ancak hastanelerin açılması ve personel eksiğinin pandemi nedeniyle biran önce tamamlanması gerekliliği göz önüne alındığında ilanın kısa sürede yayımlanması bekleniyor.

HANGİ ŞEHİRLERE ALIM OLACAK?

Bakan Koca, Konya, Göztepe ve Seyrantepe 'de açılan hastanelere alım olacağını, bu hastanelerle birlikte personel eksiği olan diğer illere de alım olacak.