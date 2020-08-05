Girişimcide icat çok

ARKHE Yazılım Teknolojileri, restoran ve kafelerde teması minimum düzeye indirmek ve işleyişi aksatmadan sonlandırabilmek için, 'E-Menü' uygulaması geliştirdi. E-Menü ile beraber müşteri, kendi cep telefonuyla işletmenin menüsüne, ürün resimlerine bakabiliyor, siparişini yine kendi telefonuyla veriyor ve ödemesini tamamlayarak neredeyse sıfır temas ile işletmeden ayrılabiliyor.

KASASIZ MAĞAZALAR:

ETG'nin uygulaması, müşterilerin kasaya yönlendirilmeden tamamen mobil uygulama üzerinden satış ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor.

MAĞAZALARI ODANIZA GETİRİYOR:

Arccod Yazılım Bilgi Teknolojileri mühendisleri, kullanıcıların alışverişlerini sanal ortamda gezerek yapabileceği, içerisinde oyunlaştırma olan, istenilirse basit VR gözlükler ile cep telefonu üzerinden kullanılabilen bir sanal mağaza projesi üzerinde çalışıyor. 3 BOYUTLU DEKORASYON:

Xtinge, ev ve ofis dekorasyonu firmalarının internet ortamında potansiyel müşterilere gerçekçi ve 3 boyutlu olarak erişebilmesini, internet üzerinden satış yapabilmesini, mobil cihazlarda insanların ev veya ofis ortamlarını 3 boyutlu tasarlayarak beğendikleri ürünlerin siparişini verebilmesini sağlayan bir yazılım geliştirdi.

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