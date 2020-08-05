Girişimcide icat çok

Kovid-19 salgını alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi, temassız çözümler önem kazandı. Bu süreçte Yıldız Teknopark şirketleri de bu değişen alışkanlıkları görerek farklı yazılım ve uygulamalar geliştirdi. İşte bazı çözümler:
Akıllı ayna ile ürün denemeye son
Ayvos'un akıllı aynası ile müşteri deneyimlemek istediği ürünü alarak kutu içine atıyor. Kutuya atılan son ürün RFID etiket ile seçilen bedene giydiriliyor. Giyecek kişinin beden ve boy seçenekleri işaretleniyor. Seçilen bedene müşterinin yüzü yerleştirilerek kıyafeti giymeden denemesi sağlanıyor. Akıllı aynadaki seçeneklerle farklı renk ve beden seçenekleri denenebiliyor. Akıllı ayna WhatsApp entegrasyonu ile fotoğraf gönderebiliyor.
Sıfır temasla sipariş
ARKHE Yazılım Teknolojileri, restoran ve kafelerde teması minimum düzeye indirmek ve işleyişi aksatmadan sonlandırabilmek için, 'E-Menü' uygulaması geliştirdi. E-Menü ile beraber müşteri, kendi cep telefonuyla işletmenin menüsüne, ürün resimlerine bakabiliyor, siparişini yine kendi telefonuyla veriyor ve ödemesini tamamlayarak neredeyse sıfır temas ile işletmeden ayrılabiliyor.
KASASIZ MAĞAZALAR:
ETG'nin uygulaması, müşterilerin kasaya yönlendirilmeden tamamen mobil uygulama üzerinden satış ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor.
MAĞAZALARI ODANIZA GETİRİYOR:
Arccod Yazılım Bilgi Teknolojileri mühendisleri, kullanıcıların alışverişlerini sanal ortamda gezerek yapabileceği, içerisinde oyunlaştırma olan, istenilirse basit VR gözlükler ile cep telefonu üzerinden kullanılabilen bir sanal mağaza projesi üzerinde çalışıyor. 3 BOYUTLU DEKORASYON:
Xtinge, ev ve ofis dekorasyonu firmalarının internet ortamında potansiyel müşterilere gerçekçi ve 3 boyutlu olarak erişebilmesini, internet üzerinden satış yapabilmesini, mobil cihazlarda insanların ev veya ofis ortamlarını 3 boyutlu tasarlayarak beğendikleri ürünlerin siparişini verebilmesini sağlayan bir yazılım geliştirdi.
Otomatlara dokunmadan öde
E-VEND, mobil uygulamasıyla otomatlardan tamamen temassız ürün seçme, sepete ekleme, ödeme ve satın alma imkanı sunuyor.