Emekliye 428 TL! Emeklilere aile yardımı yapılacak mı?

Emekliler; promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi ilave gelir imkanlarına, aile yardımının da eklenmesini bekliyor. Toplu sözleşmede karara bağlanmayan konuların ele alındığı Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı için çalışmaların başlaması, emeklileri heyecanlandırdı. Emekliler, memur konfederasyonları tarafından toplu sözleşmeye taşınan aile yardımının KPDK gündemine alınıp karara bağlanmasını istiyor.
EŞ-ÇOCUK DESTEĞİ
Talep hayata geçerse, emekliler her ay aile yardımı alacak. Halen memurlara çalışmayan eş için 351,09 lira ödeniyor. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 77,23, 6 yaş üstü için 38,62 lira. Eğer talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 428 lira aile yardımı alabilecek.
TOPLANTI TALİMATI
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, bayram öncesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaret etti. Yalçın, görüşmede, KPDK toplantısının ivedilikle yapılması gerektiğini ifade etti. Edinilen bilgiye göre; Yalçın'ın bu talebine Bakan Selçuk olumlu yanıt verdi. Selçuk, KPDK için çalışmaların başlaması ve gündemli KPDK konusunda tarihinin netleştirilip, sosyal tarafların bilgilendirilmesi için teknik ekibine talimat verdi.