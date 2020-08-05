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    • Ekonomi
    • 05.08.2020 Gazete
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    Emekliye 428 TL! Emeklilere aile yardımı yapılacak mı?

    () toplantısı için çalışmalar başlarken, emekliler de aile yardımı talebinin gündeme alınıp karara bağlanmasını istiyor. Talepler hayata geçerse, 2 çocuğu olan emekli, 428 lira ek gelire kavuşacak. İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...



    Emekliler;     promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi ilave gelir imkanlarına, aile yardımının da eklenmesini bekliyor. Toplu sözleşmede karara bağlanmayan konuların ele alındığı Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı için çalışmaların başlaması, emeklileri heyecanlandırdı. Emekliler, memur konfederasyonları tarafından toplu sözleşmeye taşınan aile yardımının KPDK gündemine alınıp karara bağlanmasını istiyor.



    EŞ-ÇOCUK DESTEĞİ
    Talep hayata geçerse, emekliler her ay aile yardımı alacak. Halen memurlara çalışmayan eş için 351,09 lira ödeniyor. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 77,23, 6 yaş üstü için 38,62 lira. Eğer talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 428 lira aile yardımı alabilecek.



    TOPLANTI TALİMATI
    Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, bayram öncesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaret etti. Yalçın, görüşmede, KPDK toplantısının ivedilikle yapılması gerektiğini ifade etti. Edinilen bilgiye göre; Yalçın'ın bu talebine Bakan Selçuk olumlu yanıt verdi. Selçuk, KPDK için çalışmaların başlaması ve gündemli KPDK konusunda tarihinin netleştirilip, sosyal tarafların bilgilendirilmesi için teknik ekibine talimat verdi.
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