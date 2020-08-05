Emekliye 428 TL! Emeklilere aile yardımı yapılacak mı?





TOPLANTI TALİMATI

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, bayram öncesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaret etti. Yalçın, görüşmede, KPDK toplantısının ivedilikle yapılması gerektiğini ifade etti. Edinilen bilgiye göre; Yalçın'ın bu talebine Bakan Selçuk olumlu yanıt verdi. Selçuk, KPDK için çalışmaların başlaması ve gündemli KPDK konusunda tarihinin netleştirilip, sosyal tarafların bilgilendirilmesi için teknik ekibine talimat verdi.

