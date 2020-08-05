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    • Ekonomi
    • 05.08.2020 Gazete
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    e Anadolu ilgisi

    'un açıklanan ilk yarı verileri, Anadolu'daki e olan artan ilgiyi ortaya koydu. Yılın ilk 6 ayını kapsayan verilere göre; GittiGidiyor'a katılan yeni satıcı sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 73 arttı.

    E-ticarete Anadolu ilgisi

    GittiGidiyor'un açıklanan ilk yarı verileri, Anadolu'daki e olan artan ilgiyi ortaya koydu. Yılın ilk 6 ayını kapsayan verilere göre; 'a katılan yeni satıcı sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 73 arttı. En çok yeni satıcı katılan ilk 10 il sırasıyla , , , , , , , , ve oldu. 35-40 yaş aralığı ortalamasında olan bu satıcıların ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği alanlar ise kişisel bakım, ev-dekorasyon ve bahçe, bilgisayar-tablet, yapı market ve süpermarket kategorileri olarak sıralandı. GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, "Yıl sonuna kadar en az 2 bin satıcımızı e-ihracata başlatmayı planlıyoruz" dedi.

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