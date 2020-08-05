E-ticarete Anadolu ilgisi

GittiGidiyor'un açıklanan ilk yarı verileri, Anadolu'daki e-ticarete olan artan ilgiyi ortaya koydu. Yılın ilk 6 ayını kapsayan verilere göre; GittiGidiyor'a katılan yeni satıcı sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 73 arttı. En çok yeni satıcı katılan ilk 10 il sırasıyla Konya, Batman, Şanlıurfa, Kayseri, Adana, Edirne, Gaziantep, Kütahya, Aksaray ve Sivas oldu. 35-40 yaş aralığı ortalamasında olan bu satıcıların ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği alanlar ise kişisel bakım, ev-dekorasyon ve bahçe, bilgisayar-tablet, yapı market ve süpermarket kategorileri olarak sıralandı. GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, "Yıl sonuna kadar en az 2 bin satıcımızı e-ihracata başlatmayı planlıyoruz" dedi.