Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı günün en çok araştırılan soruları arasındaki yerini aldı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 6,9530 liradan, avro 8,2060 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,2050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,2060 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9690 lira, avronun satış fiyatı ise 8,2040 lira olmuştu.
DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 462 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 442 bin 520 lira, en yüksek 463 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,2 artışla 462 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 358 milyon 653 bin 288,67 lira, işlem miktarı ise 5.225,52 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 413 milyon 992 bin 868,95 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayii şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,60 artarak 365,57 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,60 yükselerek 12.679,78 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87 artışla 6.088,76 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,90 kazançla 4.933,64 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,30 primle 19.869,50 puanda seyrediyor.
İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 1,24 yükselişle 7.109,00 puan seviyelerinde bulunuyor.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile Demokratlar arasındaki görüşmenin ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine işaret etmesiyle pay piyasalarında risk iştahı arttı.
Analistler, ABD'de özel sektör istihdamı ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
ASYA BORSALARI, JAPONYA HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında, Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Bugün açıklanan verilere göre hizmet sektörü PMI, Japonya'da 45,4, Çin'de ise 54,1 oldu. Verilerin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 azalışla 22.514,85 puandan kapandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 3.377,56 puanda seyrediyor.
Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 1,4 değer kazancıyla 2.311,86 puandan tamamladı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 37.778,42 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 kazançla 25.045,18 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD'de özel sektör istihdamı ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.
KÜRESEL PİYASALAR YOĞUN VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI
Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerde ilerleme sağlandığı yönündeki haberler ile dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi.
Söz konusu teşvik paketine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile Demokratlar arasındaki görüşmenin ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine işaret etti. ABD basınına yansıyan haberlerde ise, iki taraf arasında işsizlik sigortasının süresinin uzatılması gibi kritik konularda ise henüz anlaşma sağlanmadığı kaydedildi.
Öte yandan dün açıklanan verilere göre ABD'de fabrika siparişleri, haziranda yüzde 6,2 artışla 437,2 milyar dolara çıkarak beklentileri aştı.
Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,62, S&P 500 endeksi yüzde 0,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 değer kazandı.
Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlendi. Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin haziranda yüzde 0,7 artarak beklentileri aşması sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,28 yükseldi.