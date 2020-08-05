Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı günün en çok araştırılan soruları arasındaki yerini aldı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 6,9530 liradan, avro 8,2060 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,2050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,2060 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9690 lira, avronun satış fiyatı ise 8,2040 lira olmuştu.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?