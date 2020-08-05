Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm alanlarında yılın ilk yarısında 307 milyon lira kira yardımında bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilk 6 ayda en fazla kira yardımı yapılan iller İstanbul, Ankara, Elazığ, Antalya ve İzmir oldu. İstanbul'da yılın ilk yarısında hak sahiplerine 135 milyon 600 bin lira kira yardımı yapan Bakanlık, Ankara'da 28 milyon 569 bin, Elazığ'da 26 milyon 900 bin, Antalya'da 14 milyon 900 bin ve İzmir'de 14 milyon 200 bin lira kira yardımında bulundu. Bakanlık, 2012'den 2020'nin Haziran ayına kadar toplam 351 bin 260 hak sahibine 4 milyar 155 milyon lira kira yardımı yaptı.