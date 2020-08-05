Bu mesleklerde iş garanti

Milyonlarca genci üniversiteli olma heyecanı sardı. Tercih başvuruları yarın başlarken, doğru meslek seçimi konusunda endişe duyan gençlere iş dünyası yol gösteriyor. Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, istihdam garantili mesleklere dikkat çekti.

BU BÖLÜMLERE DİKKAT!

Varlık, "Gençlerimize; lisans için mekatronik, elektronik, endüstri, makine, imalat, malzeme, bilgisayar mühendislikleri ve yönetim bilişim sistemleri bölümlerini; meslek yüksek okulu için ise makine, elektronik ve otomasyon, bilgisayar teknolojileri bölümlerini tavsiye ediyoruz" dedi. Sektörlerin ihtiyacı olan istihdama ilişkin bilgi veren Varlık, şunları kaydetti: "Takım tezgahlarının kullanıldığı otomotiv, savunma, havacılık, beyaz eşya, gemi inşa gibi sektörlerde takım tezgahları ile çalışan kişi sayısı yaklaşık 620 bin civarındadır. Bu alanda robot uzmanı, siber güvenlik analisti, 3D baskı teknisyeni, sanal gerçeklik tasarımcısı, endüstriyel ağ mühendisi, CNC operatörü gibi mesleklerde yaklaşık 120 bin kişiye ihtiyaç olacak."