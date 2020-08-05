Ağustos ayının ilk günlerinden itibaren milyonlarca ev sahibi ve kiracı tarafından merakla beklenen kira artış oranı dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasıyla netlik kazandı. Bu kapsamda milyonlarca ev sahibi ve kiracı "Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama işlemine dair merak edilenler...

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 yükseldi. Kira artış oranında on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.