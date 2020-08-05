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    • Ekonomi
    • 05.08.2020 Gazete
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    1.3 milyona sağlık yardımı

    ‘Herkes için sağlık’ vizyonu kapsamında 'de ihtiyaç sahiplerine 8 başlıkta sağlık yardımı yapılıyor. 1.3 milyon aileye sağlık desteği veriliyor.

    1.3 milyona sağlık yardımı
    Türkiye, Coronavirüs salgınına karşı başarılı bir mücadele sürdürürken, sosyal reçetelerle toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya devam ediyor. 1.3 milyon ihtiyaç sahibi aileye sağlık desteği veriliyor.

    8 BAŞLIKTA YAPILIYOR
    Bu kapsamda, şartlı sağlık ve gebelik yardımları, engelli ihtiyaç yardımları, genel sağlık sı ödemeleri, kronik hastalara yönelik yardım programı, genel sağlık sigortası katılım payı ödemeleri, çoklu doğum yardımı ve kronik hastalara elektrik desteği veriliyor. Bu yılın sonuna kadar 8 milyon kişiye erken teşhis taraması, 450 bin hastaya da evde sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programlarının düzenli ve süreli nitelikte olmak üzere aile, eğitim, sağlık, özel amaçlı, engelli ve yaşlı yardımları olarak sınıflandırıldığını söyledi.

    HAZAL ATEŞ
    Haberler Ekonomi 1.3 milyona sağlık yardımı
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