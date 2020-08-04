



YKS sonuçları açıklandı. Üniversiteler ilk 100'e giren öğrencileri kapmak için kesenin ağzını açtı. Kimi 7 bin 800 TL burs verirken özel bir tıp fakültesinin teklifi dudak uçuklattı: Her ay 20 bin TL+araba



Üniversiteler, başarılı öğrencileri çekmek için imkanları seferber etti. Öğrencileri aylık 300 ile 7 bin 800 lira arası bursun yanı sıra yemek-yurt gibi destekler bekliyor.



ODTÜ: İlk 10'a girip üniversiteyi seçenlere yılda 9 ay boyunca aylık 2 bin, ilk 50'ye bin 500, ilk 500'e 900 lira veriyor.



Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: Bölümlere göre farklılık göstermekle birlikte ilk 75 bine girenlere burs imkanı var. Burs yılda 9 ay boyunca aylık 500, bin ya da bin 500 lira.