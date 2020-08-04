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    • Ekonomi
    • 04.08.2020 Gazete
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    sonuçları açıklandı, üniversiteler ilk 100'e giren öğrencileri kapmak için kesenin ağzını açtı!

    sonuçları açıklandı. Üniversiteler ilk 100'e giren öğrencileri kapmak için kesenin ağzını açtı. Kimi 7 bin 800 TL burs verirken özel bir tıp fakültesinin teklifi dudak uçuklattı: Her ay 20 bin TL+araba



    YKS sonuçları açıklandı. Üniversiteler ilk 100'e giren öğrencileri kapmak için kesenin ağzını açtı. Kimi 7 bin 800 TL burs verirken özel bir tıp fakültesinin teklifi dudak uçuklattı: Her ay 20 bin TL+araba

    Üniversiteler, başarılı öğrencileri çekmek için imkanları seferber etti. Öğrencileri aylık 300 ile 7 bin 800 lira arası bursun yanı sıra yemek-yurt gibi destekler bekliyor.

    ODTÜ: İlk 10'a girip üniversiteyi seçenlere yılda 9 ay boyunca aylık 2 bin, ilk 50'ye bin 500, ilk 500'e 900 lira veriyor.

    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: Bölümlere göre farklılık göstermekle birlikte ilk 75 bine girenlere burs imkanı var. Burs yılda 9 ay boyunca aylık 500, bin ya da bin 500 lira.



    Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi: İlk 100 bine girenlere burs veriyor. Aylık burs, 300 ile 7 bin 800 lira arasında. Yılda 8 ay ödeme yapıyor.

    Sabancı Üniversitesi: İlk bine girip tam burs kazanana ücretsiz yurt, yılda 9 ay boyu aylık bin lira ödeme sunuyor.

    MEF: İlk 100-5 bine 9 ay boyu aylık 500-bin 500 lira arası burs desteği veriyor.



    Hasan Kalyoncu Üniversitesi: İlk 100'den 10 bine kadar aylık bin-5 bin lira arası burs sunuyor.

    Özyeğin Üniversitesi: Lisansa tam burslu yerleşene 800 ile bin 800 lira arası nakit, 625 lira yemek ve yurt bursu sağlıyor.

    İstanbul Medipol: İlk 100'den bine kadar yılda 7 ay boyu aylık bin 500-5 bin lira arası burs, ücretsiz yurt ve yemek sunuyor.



    İTÜ: İlk 50'ye 9 ay boyu ayda 2 bin 500, 51-100'e 2 bin, 101-200'e bin 500, 201-500'e bin lira ödüyor.

    Boğaziçi: İlk 100'e girenlere ilk tercih koşuluyla burs veriyor. 9 ay boyu aylık 600 liraya varan ödeme var.


    ÇIĞIL ÖN YENER
    Haberler Ekonomi YKS sonuçları açıklandı, üniversiteler ilk 100'e giren öğrencileri kapmak için kesenin ağzını açtı!
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