Uzman isimden flaş yorum! Altına yatırım yapmak tehlikeli mi? Altın yükselecek mi?

Memiş bu dönemde altında al sat yapmanın çok tehlikeli olduğunu ve her şeyin belirsiz olduğu bu dönemde vatandaşların risk almaması gerektiğini iletti. Memiş vatandaşlara altın dışında uzun vadeli farklı yatırım araçlarına yatırım yapmaları gerektiğini önerdi. Altının bir tasarruf aracı olarak görülmesi gerektiğini söyleyen Memiş belirsizliklerin olduğu bu dönemde altına yatırımı tehlikeli buluyor.