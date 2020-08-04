Halkbank sınav giriş yerleri sorgula! Halkbank sınavı ne zaman?

HALKBANK GİRİŞ YERLERİ SORGULA!

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 3 Ağustos 2020 – 7 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden "E-posta adresi" ve "Aday Şifresi" girerek alabileceklerdir.

Adaylar sınava girebilmek için, "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TCKN bilgisi içeren Sürücü Belgesi veya geçerlik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecek.

Yazılı sınav 'Genel Yetenek Testi' bölümünden oluşacaktır. Genel yetenek puanı (60) ve daha üzerinde olup en yüksek puanlı adaydan başlayarak, alım yapılacak her bir il için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

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