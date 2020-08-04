Pandemi döneminde e-ticarete yönelenler kazanıyor

Coronavirüs nedeniyle evlere kapandığımız günler geride kaldı ama e-ticaret ciroları gerilemedi.

Bu durum e-ticaret yatırımlarındaki yükseliş ivmesinin devamını sağladı. Karantinadan çıkmamıza rağmen e-ticarette daralma yaşanmadığını ifade eden Ticimax E-Ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, "Mağazaların yeniden açılması ve dışarı çıkabilir durumda olmamıza rağmen, e-ticarette yakalanan büyümede bir gerileme olmadı.

Özellikle gıda kategorisinde online alışveriş alışkanlığı yerleşti diyebiliriz. Pandemi döneminde e-ticaret sitesi açan veya operasyonlarını e-ticarete kaydıranlar kazanmaya devam ediyor. Bu süreçte altyapısını kurduğumuz e-ticaret sitesi sayısı normalden 2 kat fazla oldu" dedi. 2019'da ülkemizde e-ticaret hacminin 136 milyar lira olarak gerçekleştiğini, bu rakamın içinde pastadan en az payı 5 milyar lira ile yemek kategorisinin aldığını belirten Çiğdemli, şunları aktardı:

6 KAT ARTIŞ VAR

"Bu senenin ilk 5 ayında e-ticaret hacmi, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48 artış göstererek 63.3 milyar lira olarak gerçekleşti. Özellikle Mart- Nisan-Mayıs aylarının toplamında, geçen yıla göre e-ticaret kanalıyla yapılan gıda-market harcamalarının 6 kat arttığını görüyoruz. 2020 tamamlandığında hem genel e-ticaret hacminde hem de yemek/ gıda kategorisinde en az yüzde 50'lik bir büyüme öngörüyoruz. Normalde ayda ortalama 300 e-ticaret sitesi kurarız. Pandemi sürecinde ise altyapısını kurduğumuz e-ticaret sitesi sayısı ayda 600'e kadar ulaştı."

CİDDİ ARTIŞ VAR

Ülkemizde 2019 verilerine göre 68 bin 457 işletmenin e-ticaret faaliyeti yürüttüğünü belirten Çiğdemli, şu bilgileri verdi: "Hem kendi sitesinde hem de pazaryerinde satış yapan işletme sayısı 5 bin 139. Pazaryerlerinde faaliyet gösteren işletme sayısı 57 bin 394. ETBİS'e kayıtlı site sayısı 21 bin 515. ETBİS'e kayıtlı işletme sayısı ise 16 bin 202. Karantina sürecinde yeni açılan e-ticaret siteleriyle beraber bu rakamlarda yıl sonunda ciddi artışlar olacağını tahmin ediyoruz."