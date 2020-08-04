Kadın patron sayısı arttı

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, "İstanbul'da esnaf sayısı içinde yüzde 17 olan kadın esnaf oranı, son 6 ayda yüzde 19'a yükseldi.

İstanbul'da işyeri sahibi kadın sayısı 5 bin 418 artarak 42 bin 538'e çıktı" dedi. Bu yılın ilk 6 ayında İstanbul'da açılan işyeri sayısının, 2019'da açılan işyeri sayısını şimdiden geçtiğini aktaran Yılmaz, "1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da 24 bin 883 işyeri faaliyete geçti. 2019'ta toplam 23 bin 552 yeni işyeri açılmıştı. Salgına rağmen işyeri açılışında rekor kırıldı. Bu durum, ülke ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunun gösterir" ifadelerini kullandı.