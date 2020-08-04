İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 'Pandemetre' araştırmasına göre; hem üretim hem tüketim cephesinde 'V' tipi toparlanma ile ekonomik aktivitenin düzeyi bakımından geçen yıl yakalandı. Araştırmada, 2019 ve 2020'nin ilk yarısına ait vergi tahsilatı, konut-oto satışları, faizler, kartlı harcamalar, kapasite kullanımı, karşılıksız çek ve kurulan firma gibi 11 gösterge karşılaştırıldı. İTO'da yeni kurulan firma sayısı, 7 ayda yüzde 10 artarak 30 bin 509'a çıktı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Erken toparlanan ülkeler arasında ön sıradayız" dedi.