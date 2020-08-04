Girişimcilere eğitim desteği

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), finansal okuryazarlık eğitim faaliyetleri kapsamında Girişimcilik Eğitim Programı hazırladı. Girişimcilik kavramı ve unsurları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanan program, eğitim videolarından ve kaynak rehberlerden oluşuyor.

Program kapsamında, bir iş fikrini girişime dönüştürme aşamasından başlayarak iş planı hazırlama ve iş modeli belirleme, devlet kurumları ve bankalar tarafından sağlanan alternatif finansman kaynakları ve Türkiye'de girişimcilere sunulan teşvik ve destek programları gibi birçok başlık altında bilgiler yer alıyor.

Eğitim videoları ile kaynak rehberlere Türkiye Bankalar Birliği Finansal Okuryazarlık Portalı'ndan ücretsiz ulaşılabiliyor.