Bu yıl pek çok kazanım elde eden emeklilerin gelirini artıracak yeni talepleri de var. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, bu talepleri şöyle açıkladı:
● Taban emekli aylığı sistemi yeniden belirlenmeli. 2000 öncesi emeklilerin taban aylıklarıyla, 2000 sonrası emekli olanlara uygulanan taban aylıklar arasında büyük fark var. SSK ve Bağ-Kur'luların taban emekli aylıkları asgari ücret seviyesine yükseltilsin.
● Sağlıkta katkı payları, emeklilerimizin ödeme gücünü zorlamakta. Bu nedenle, katkı paylarından emekliler muaf tutulsun.
● Vergi iadesi yerine getirilen yüzde 4-5 ek ödeme oranı, yüzde 8-10'a yükseltilsin.
● Emekli olunan tarihe bakılmaksızın, kazançları ve prim gün sayıları eşit olanlara, eşit aylık bağlansın. 2000 sonrasında emekli olanların intibakları yapılsın.
TALEPLER NE GETİRECEK?
✖ Taban emekli aylığı asgari ücrete eşitlenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil en az 2 bin 324 lira ödenecek.
✖ Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından bu alanda hiç kesinti olmayacak.
✖ Ek ödeme oranı değişirse, emekliler her ay net maaşının yüzde 4-5'i yerine yüzde 8-10'u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak.
✖ İntibak yapılırsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da 355 liraya varan zam söz konusu olabilecek.
Bu yıl taban aylık yükseltilirken; emekliler, Ocak ve Temmuz'da zam, 2 kez ikramiye ve promosyon imkanından yararlandı.