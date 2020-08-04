Bu yıl pek çok kazanım elde eden emeklilerin gelirini artıracak yeni talepleri de var. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, bu talepleri şöyle açıkladı:



● Taban emekli aylığı sistemi yeniden belirlenmeli. 2000 öncesi emeklilerin taban aylıklarıyla, 2000 sonrası emekli olanlara uygulanan taban aylıklar arasında büyük fark var. SSK ve Bağ-Kur'luların taban emekli aylıkları asgari ücret seviyesine yükseltilsin.



● Sağlıkta katkı payları, emeklilerimizin ödeme gücünü zorlamakta. Bu nedenle, katkı paylarından emekliler muaf tutulsun.







● Vergi iadesi yerine getirilen yüzde 4-5 ek ödeme oranı, yüzde 8-10'a yükseltilsin.



● Emekli olunan tarihe bakılmaksızın, kazançları ve prim gün sayıları eşit olanlara, eşit aylık bağlansın. 2000 sonrasında emekli olanların intibakları yapılsın.