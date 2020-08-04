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    • Ekonomi
    • 04.08.2020 Gazete
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    ye 4'lü kazanç! En düşük emekli maaşı, intibak mı ve ek ödeme ne kadar olacak?

    Bu yıl pek çok kazanç elde eden lerin, yeni talepleri de var. , milyonlarca kişinin cebini rahatlatacak 4 talebin altını çiziyor. Peki, talepler hayata geçerse ve Bağ-kur emeklilerinin güncel maaşların ne kadar artış görülecek? Söz konusu talepler emeklilere hangi avantajları sağlayacak. İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...

    Emekliye 4'lü kazanç

    Bu yıl pek çok kazanım elde eden emeklilerin gelirini artıracak yeni talepleri de var. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, bu talepleri şöyle açıkladı:

    ● Taban emekli aylığı sistemi yeniden belirlenmeli. 2000 öncesi emeklilerin taban aylıklarıyla, 2000 sonrası emekli olanlara uygulanan taban aylıklar arasında büyük fark var. SSK ve Bağ-Kur'luların taban emekli aylıkları asgari ücret seviyesine yükseltilsin.

    ● Sağlıkta katkı payları, emeklilerimizin ödeme gücünü zorlamakta. Bu nedenle, katkı paylarından emekliler muaf tutulsun.



    ● Vergi iadesi yerine getirilen yüzde 4-5 ek ödeme oranı, yüzde 8-10'a yükseltilsin.

    ● Emekli olunan tarihe bakılmaksızın, kazançları ve prim gün sayıları eşit olanlara, eşit aylık bağlansın. 2000 sonrasında emekli olanların intibakları yapılsın.



    TALEPLER NE GETİRECEK?

    ✖ Taban emekli aylığı asgari ücrete eşitlenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil en az 2 bin 324 lira ödenecek.

    ✖ Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından bu alanda hiç kesinti olmayacak.

    ✖ Ek ödeme oranı değişirse, emekliler her ay net maaşının yüzde 4-5'i yerine yüzde 8-10'u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak.



    ✖ İntibak yapılırsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da 355 liraya varan zam söz konusu olabilecek.

    Bu yıl taban aylık yükseltilirken; emekliler, Ocak ve Temmuz'da zam, 2 kez ikramiye ve promosyon imkanından yararlandı.

    Haberler Ekonomi Emekliye 4'lü kazanç! En düşük emekli maaşı, intibak zammı ve ek ödeme ne kadar olacak?
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