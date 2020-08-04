Eğitim için 26.4 milyarlık destek

Türkiye'de 26 milyona yakın öğrenci bulunurken, eğitimde fırsat ve imkan eşitliği için 'sosyal yardım seferberliği' yürütülüyor. Bu kapsamda yıl sonuna kadar yapılacak destek 26.4 milyar liraya ulaşacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, desteklere ilişkin şu bilgileri verdi:
● 2019'da 2.6 milyon öğrenci için 614 milyon, bu yıl Haziran sonu itibarıyla ise 2.36 milyon öğrenci için 381 milyon lira şartlı eğitim desteği verildi.
● Ücretsiz kitap programıyla 2019'da 881 milyon, Haziran sonu itibarıyla 265 milyon lira aktarıldı.
● Okul kıyafeti, kırtasiye için geçen yıl 58 bin öğrenciye 11.45 milyon, Haziran sonu itibarıyla 19 bin öğrenciye 3.44 milyon lira yardım yapıldı.
● Geçen yıl 962 milyon, Haziran sonu itibarıyla ise 722 milyon lira okul yemeği desteği aktarıldı.
ÇOCUKLARA MESLEK DANIŞMANLIĞI
Bakan Selçuk, koruma altındaki 13-18 yaşlarındaki 2 bin 899 çocuğa, meslek danışmanlık hizmeti verileceğini belirterek, böylece çocukların yeteneklerine uygun kursa yönlendirilmelerinin ve meslek sahibi olmalarının sağlanacağını söyledi.
Hazal ATEŞ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, desteklere ilişkin şu bilgileri verdi:
● 2019'da 2.6 milyon öğrenci için 614 milyon, bu yıl Haziran sonu itibarıyla ise 2.36 milyon öğrenci için 381 milyon lira şartlı eğitim desteği verildi.
● Ücretsiz kitap programıyla 2019'da 881 milyon, Haziran sonu itibarıyla 265 milyon lira aktarıldı.
● Okul kıyafeti, kırtasiye için geçen yıl 58 bin öğrenciye 11.45 milyon, Haziran sonu itibarıyla 19 bin öğrenciye 3.44 milyon lira yardım yapıldı.
● Geçen yıl 962 milyon, Haziran sonu itibarıyla ise 722 milyon lira okul yemeği desteği aktarıldı.
ÇOCUKLARA MESLEK DANIŞMANLIĞI
Bakan Selçuk, koruma altındaki 13-18 yaşlarındaki 2 bin 899 çocuğa, meslek danışmanlık hizmeti verileceğini belirterek, böylece çocukların yeteneklerine uygun kursa yönlendirilmelerinin ve meslek sahibi olmalarının sağlanacağını söyledi.
Hazal ATEŞ