Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Eğitim için 26.4 milyarlık destek

    'de 26 milyona yakın öğrenci bulunurken, eğitimde fırsat ve imkan eşitliği için ' seferberliği' yürütülüyor. Bu kapsamda yıl sonuna kadar yapılacak destek 26.4 milyar liraya ulaşacak.

    Eğitim için 26.4 milyarlık destek
    Türkiye'de 26 milyona yakın öğrenci bulunurken, eğitimde fırsat ve imkan eşitliği için ' seferberliği' yürütülüyor. Bu kapsamda yıl sonuna kadar yapılacak destek 26.4 milyar liraya ulaşacak.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, desteklere ilişkin şu bilgileri verdi:

    ● 2019'da 2.6 milyon öğrenci için 614 milyon, bu yıl sonu itibarıyla ise 2.36 milyon öğrenci için 381 milyon lira şartlı eğitim desteği verildi.

    ● Ücretsiz kitap programıyla 2019'da 881 milyon, Haziran sonu itibarıyla 265 milyon lira aktarıldı.

    ● Okul kıyafeti, kırtasiye için geçen yıl 58 bin öğrenciye 11.45 milyon, Haziran sonu itibarıyla 19 bin öğrenciye 3.44 milyon lira yardım yapıldı.

    ● Geçen yıl 962 milyon, Haziran sonu itibarıyla ise 722 milyon lira okul yemeği desteği aktarıldı.

    ÇOCUKLARA MESLEK DANIŞMANLIĞI
    Bakan Selçuk, koruma altındaki 13-18 yaşlarındaki 2 bin 899 çocuğa, meslek danışmanlık hizmeti verileceğini belirterek, böylece çocukların yeteneklerine uygun kursa yönlendirilmelerinin ve meslek sahibi olmalarının sağlanacağını söyledi.


    Hazal ATEŞ

    Haberler Ekonomi Eğitim için 26.4 milyarlık destek
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri