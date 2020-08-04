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    • Ekonomi
    • 04.08.2020 Gazete
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    98 milyon TL tasarruf

    , Saray- karayolunun tamamlanmasıyla pek çok alanda tasarruf sağlanacağını belirterek, "Zamandan yıllık 78 milyon, akaryakıt tüketiminden ise 20 milyon lira tasarruf edilecek" dedi.

    98 milyon TL tasarruf
    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Saray- karayolunun tamamlanmasıyla pek çok alanda tasarruf sağlanacağını belirterek, "Zamandan yıllık 78 milyon, akaryakıt tüketiminden ise 20 milyon lira tasarruf edilecek" dedi. Kırklareli'nden de geçecek Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının kente büyük katkıları olacağına işaret eden Karaismailoğlu, "Halkalı- Kapıkule-Edirne arası yolculuk süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşecek" diye konuştu.
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