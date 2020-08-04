98 milyon TL tasarruf

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Saray- Kırklareli karayolunun tamamlanmasıyla pek çok alanda tasarruf sağlanacağını belirterek, "Zamandan yıllık 78 milyon, akaryakıt tüketiminden ise 20 milyon lira tasarruf edilecek" dedi. Kırklareli'nden de geçecek Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının kente büyük katkıları olacağına işaret eden Karaismailoğlu, "Halkalı- Kapıkule-Edirne arası yolculuk süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşecek" diye konuştu.