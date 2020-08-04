650 milyon dolarlık ithalatı önleyecek

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "2020 planlarımızda geriye doğru sapma yok. Önümüzdeki dönemde hem mevcut faaliyet alanlarımızda hem de yeni alanlarda yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi. OYAK'ın Türkiye'nin kısmen ya da tümüyle dışa bağımlı olduğu alanlara yatırım yaptığına işaret eden Erdem, şöyle konuştu: "OYAK, yaptığı yeni yatırımlarla Türkiye'nin her yıl yaklaşık 650 milyon dolardan fazla döviz ödemek zorunda kaldığı ürünlerin yurt içinde üretilmesine, hatta ihracatına imkan sağlayacak. Malatya'da 55 ayda tamamlanması hedeflenen Hekimhan Zenginleştirme ve Peletleme Tesisi'nin dışa bağımlılığı yıllık 350 milyon dolar azaltması öngörülüyor. İskenderun'da karbon siyahı üretecek olan tesisimiz de 300 milyon dolarlık ithalatı engelleyecek."